Afscheid van Henny Schilder na 13 seizoenen betaald voetbal

FC Volendam nam vrijdagavond afscheid van ‘mister Volendam‘ Henny Schilder. Hij was twaalf jaar lang een rots in de branding centraal achterin het eerste van FC Volendam. Henny maakte zijn debuut op 8 september 2006 in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Hij speelde alle competities meegerekend 432 wedstrijden voor de FC en kwam daarin tot 12 doelpunten. Een van de hoogtepunten was het kampioenschap in 2008.

Een mooi afscheid kregen Henny en zijn vrouw Nelleke Tuijp aangeboden. Om 18.00 uur was er een diner in de Runderkamp Lounge van het Kras-stadion. Vervolgens was er een bijeenkomst in het Supporters-Café en kreeg Henny Schilder uit handen van Mike Offerman een cadeau aangeboden en was er een optreden van Jan Smit. Onder de rust kreeg Henny kreeg mooi weekend weg voor 4 personen naar een Van der Valk hotel naar keuze en een Ipad aangeboden.