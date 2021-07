Afscheid van Meester Froek

Vorig jaar ging meester Froek Zwarthoed met pensioen, het afscheid viel in het water door de coronabeperkingen, maar de behoefte om feestelijk afscheid te nemen bleef bestaan. Woensdag hebben de kinderen en leerkrachten afscheid genomen van de man die 41 jaar les heeft gegeven op de Petrusschool.

In de ochtend waren er optredens van enkele groepen, die meester Froek als leerkracht hebben meegemaakt en op het schoolplein werd een danklied gezongen door alle leerlingen van de school.

Na schooltijd was er een afscheidsreceptie in de aula, waarbij onder meer de leerkrachten van de school en zijn oud-collega’s aanwezig waren. Meester Froek was een uitstekende leerkracht die zowel bij de kinderen als zijn collega’s zeer geliefd was.