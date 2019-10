Afscheid van vier spelers FC Volendam

Zondag, vóór de aftrap van de wedstrijd FC Volendam-FC Den Bosch, werd in het Kras-stadion afscheid genomen van vier spelers van FC Volendam die vertrokken zijn. Ze werden toegesproken door bestuurslid Richard de Weijze, terwijl Jan Smit ingelijste foto’s overhandigde.

Vertrokken bij FC Volendam zijn Eric Schouten, hij speelde 159 wedstrijden voor de FC en scoorde 8 goals. Hij is nu captain van SC Cambuur. Paul Kok kwam 75 wedstrijden uit in het Volendam-shirt en maakte één doelpunt. Hij voetbalt nu bij de Kon. HFC in de 2e divisie. Ties Evers speelde 136 wedstrijden voor FC Volendam en scoorde één goal.

Hij voetbalt nu bij de amateurs van VVSB in de 3e divisie. En Joey Veerman, die kort geleden naar SC Heerenveen ging en nu in de Eredivisie speelt. Hij speelde voor FC Volendam 81 wedstrijden en scoorde 12 goals.