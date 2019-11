Afscheidshuis van de Vrouwen van Sereen geopend

Onder grote belangstelling vond zaterdag de opening plaats van de nieuwe vestiging van de Vrouwen van Sereen aan de Mgr. C. Veermanlaan 2 te Volendam. Het voormalige pand van Molenaar en Zwarthoed Adviseurs heeft een grondige metamorfose ondergaan.

Op 12 april werd begonnen met het avontuur door Sylvia van Leeuwen en na de bouwvak is gestart met de verbouwing van het karakteristieke pand om hierin een Afscheidshuis te vestigen. Het resultaat is verbluffend mooi geworden. Het huis van de Vrouwen van Sereen is een warme en liefdevolle plek geworden, waar naasten afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Heel stemmig en sfeervol zijn de familiekamers ingericht. Tijdens het Open Huis kwamen veel belangstellenden een kijkje nemen. Er werden rondleidingen verzorgd door de Vrouwen van Sereen. Iedereen was diep onder de indruk van wat hier gerealiseerd is.