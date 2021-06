Turnster komt in Varna eindelijk weer in actie

Aftellen begonnen voor Sanna Veerman

Met haar eerste wedstrijd sinds tijden is voor turnster Sanna Veerman het aftellen begonnen om zich voor de Olympische Spelen in Tokio te kwalificeren. Op zondag 13 en 27 juni staan in Rotterdam de zogenaamde OKT’s (Olympische Kwalificatietoernooien) op het programma en moet de 19-jarige atlete tenminste bij de eerste vier zien te eindigen om zeker te zijn van een retourtje Japan. Vandaar dat de World Challenge in het Bulgaarse Varna het afgelopen weekeinde een belangrijke tussenstap was.

Door Ringen om Volendam





Veerman, links op de foto in Varna: ,,Positief was om weer een echte wedstrijd te hebben, ook al was het geen meerkamp en kwam ik alleen op de brug en balk in actie. Maar om de hele sfeer en spanning te proeven was gewoon prettig. Helaas was het qua prestaties matig. Op de brug werd ik 12de en op de balk 26ste, ook omdat ik viel, dus dat houdt niet over. Dan merk ik toch dat ik nog herstellende ben van corona, waar ik behoorlijk veel last van heb gehad. Ik zit nu fysiek denk ik op 75 procent en ik kan alleen maar hopen dat dit voor de OKT’s snel gaat verbeteren.”

Over dat laatste valt weinig te zeggen. Veerman: ,,Soms heb ik een topdag, waarna het weer drie dagen in elkaar zakt. Het is nog steeds pieken en dalen, zoals ik ook in Varna gemerkt heb.”

‘Ik moet tenminste

bij de eerste vier

eindigen. Dan nog

is het afwachten’

Dat moet volgende week zondag in Rotterdam absoluut beter. Dan is er sprake van een meerkamp en vallen van de negen kansrijke turnsters er vijf af voor de olympische selectie. Veerman: ,,Ik moet tenminste bij de eerste vier eindigen. Dan nog is het afwachten, omdat het team ook op basis van de specifieke kwaliteiten van de turnsters wordt samengesteld. Bovendien moet er zowel op 13 als 27 juni top gepresteerd worden, dus met één goede uitslag ben ik er nog niet.”

Dan tot slot: ,,Voor mijn gevoel is het aftellen nu begonnen. De wedstrijd in Varna, hoewel die niet mee is gevallen, heb ik gehad, de komende tijd train ik nog bij Turnz in Amsterdam, vanaf volgende week donderdag zit ik in Rotterdam en ga ik er helemaal voor. Dan moet het gebeuren.”

Jessica Schilder naar FBK Games

Kogelstootster Jessica Schilder komt zondag in actie tijdens de prestigieuze FBK Games in Hengelo. De Volendamse is al zeker van een olympische ticket en past deze internationale wedstrijd prima in de voorbereiding op Tokio. Overigens is Schilder nog altijd op zoek naar geschikte wedstrijden. ,,Ik ben blij dat ik me alsnog kan inschrijven voor het Jeugd EK, dat eerst was afgelast maar nu toch van 8 tot 11 juli in Estland wordt gehouden. Drie dagen later vertrek ik naar Tokio. Verder wacht ik nog op een startbewijs voor de Diamond-Leaguewedstrijden in Stockholm.”