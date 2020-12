Afval gedeponeerd bij het Koorhuis

De Zangertjes mogen zich verheugen in een positief beeld bij onze inwoners. Daar zijn we heel blij mee, want de opbrengst van het karton en papier is de financiële basis van ons koor. Op zondag lukt het onze vrijwilligers meestal net om de voorstraat van het Koorhuis opgeruimd te houden.

In het weekeind na Sinterklaas lag er zondagavond een berg die tot aan de straat reikte. Rond 12 uur maandagmorgen was de voorstraat weer ruim, maar we hadden een BUS VOL vuilnisafval, etensresten, tempex, plastic en andere soorten afval verzameld. En daar waren we niet blij mee! We zijn blij met karton en papier.

Al het andere afval is voor de gemeente! Nog een verzoek: het kerstweekeinde beslaat 3,5 dag. Breng nou niet allemaal tijdens de kerstdagen je papier en karton naar het Koorhuis, want we kunnen het niet kwijt en moeten het dan laten liggen.