Een afvalbak in het Boelenspark is totaal vernield. Door een vandaal is er maandagavond een zware vuurwerkbom in gegooid. Daar was de afvalbak niet bestand tegen en totaal vernield ligt deze nu op het pad in het park. Wat zal de dader toch gelachen hebben na dit “meer dan geslaagde grapje”. Het kost de gemeenschap weer een fiks bedrag om de afvalbak te vernieuwen. En daarnaast de nodige ergernis van de voorbijgangers.