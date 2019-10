Afvalcontainers in de Zeestraat

Een deel van het wegdek in de Zeestraat werd maandagmorgen weer opengebroken. Tegenover de entree van Pop- en Cultuurhuis PX en Winkelcentrum Havenhof zijn twee ondergrondse containers geplaatst.

Nabij de inrit van het parkeerterrein achter “De Amvo” was een tijdje terug al een ondergrondse papiercontainer geplaatst. Voor de twee afvalbakken moest eerst een geschikte plaats gevonden worden. In eerste instantie zou dit nabij de entree van het Havenhof zijn.

Dat is nu op het plein vóór PX geworden. Voor de zoveelste keer vond er dus graaf- en bestraatwerk plaats in het wegdek van de enkele maanden geleden opgeleverde Zeestraat. Het plaatsen van de twee afvalcontainers werd in één dag afgerond.