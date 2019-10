Albert en Emma Koolen 65 jaar getrouwd

Op woensdag 23 oktober zijn Albert Koolen (88) en Emma Kraakman (die 18 oktober 86 jaar wordt) 65 jaar getrouwd. Na hun huwelijksinzegening hebben ze eerst een tijdje in de Giekstraat gewoond.

De trouwdatum was al vastgesteld en toen was hun woning in de Gerardusstraat 36 nog niet klaar, die korte tijd later opgeleverd werd. Al bijna 65 jaar wonen Albert en Emma tot volle tevredenheid in hun woning, waar ze het heel gezellig vinden in hun vertrouwde buurtje. Het briljanten paar is nog gezond van lijf en leden.

“Er zijn vanwege de ouderdom natuurlijk wat kleine dingetjes, maar we rommelen lekker door en met een aspirientje is het zo weer over. We zijn er dankbaar voor dat we nog bewegelijk zijn en koppie-koppie hebben”, vertelt het jubilerende paar.