Album Made in Volledam staat symbool voor dorpse muzikaliteit

Ze hebben er veertien jaar op moeten wachten, maar afgelopen vrijdag was het lang verwachte moment daar. De albumpresentatie van ‘Made in Volledam’ door de initiatiefnemers Berrie Maurer & Ab Tuyp vond plaats in Café De Dijk. Met Kees Tol (Parre) aan het woord en Kees Kwakman (Schemeravond) achter de knoppen werd het een gedenkwaardige avond. De genodigden bestonden voor een groot deel uit zangers, zangeressen en instrumentalisten. Muzikaal Volendam werd goed vertegenwoordigd. ,,Ik wil graag benadrukken dat ik gevraagd ben, en ik mezelf dus niet heb aangeboden”, startte spreekstalmeester, Kees Parre, met een knipoog zijn aankondiging. Na een aantal leuke anekdotes en een interview met Berrie en Ab sloot hij af met: ,,Ben ik nog iets vergeten?” Waarop Berrie Maurer gevat antwoordde: ,,De albumuitreiking, Kees.”

Door Kevin Mooijer

,,De bedoeling van dit album is dat mensen het thuis rustig op kunnen zetten terwijl ze van een rood wijntje met een stukje kaas genieten”, licht Ab Tuyp toe. De heren hadden een selectie van vijf liedjes van het zestien nummers tellende album gemaakt om te draaien tijdens de presentatie. ,,Vanwege het grote aantal muzikanten dat meegewerkt heeft aan ‘Made in Volledam’, 32 om precies te zijn, is het logistiek niet haalbaar om de muziek live te spelen vanavond.” Wanneer het nummer Je Stoel Blijft Leeg, gezongen door Annie Kras, wordt afgespeeld, blijft het ijzig stil in de zaal. ,,Het liedje vertelt het verhaal over het gemis van een echtgenoot vanuit het perspectief van de weduwe.” De tekst valt mensen zwaar. Gezichten in de zaal zijn zichtbaar geëmotioneerd. Na het horen van het laatste akkoord wordt de stilte doorbroken door een denderend applaus. Om uit de emotionele sfeer te komen wordt het door Jan Dulles gezongen Liquor Blues afgespeeld. ,,Voor we dit nummer laten horen wil ik nog even vertellen dat de microfoon waar Jan Dulles in zong, per ongeluk verkeerd om stond. Achteraf vonden we het zo goed klinken, dat we het niet opnieuw hebben opgenomen!” Op het gospelnummer Liquor Blues laat Jan Dulles maar weer eens horen hoe veelzijdig hij is als zanger.

Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh blijken grote inspiratiebronnen voor ‘Made in Volledam’. Veel liedjes op het album zijn voorzien van dezelfde instrumenten en sounds. Het liedje Eigen Concurrent is zelfs een ode aan Neerlands grootste tekstdichter ooit. ,,Wat tekst betreft ben ik het meest trots op dat liedje”, aldus Berrie Maurer. ,,Wat akkoorden betreft ben ik het meest trots op Je Stoel Blijft Leeg en over het algemeen gezien doet Liquor Blues me het meest, omdat daar alles op zijn plek viel. Ik had de zanglijnen in mijn hoofd, zong ze voor aan het koor en vervolgens werd het opgenomen.” Ab Tuyp is verantwoordelijk voor de meeste toetsenpartijen die op het album te horen zijn. ,,Samen hebben we alle arrangementen gecomponeerd. We gaven deze partijen dan uitgeschreven aan de muzikanten en vaak hadden zij zelf ook leuke toevoegingen of ideeën. Als dat uiteindelijk op de plaat staat, voelt dat zó goed. We hebben vaak genoten de afgelopen veertien jaar!”

Na afloop van de vijf gespeelde nummers neemt Berrie nog eenmaal de microfoon in de hand. ,,Graag willen wij alle sponsoren, muzikanten en andere betrokkenen uitvoerig bedanken voor hun medewerking. Zonder jullie zou het nooit gelukt zijn. We zijn enorm trots op het eindresultaat.” Made in Volledam is verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek voor € 19,95. Bedrijven die het album aanschaffen voor personeel en/of als relatiegeschenk krijgen kunnen een mooie korting verwachten. Het album zal zijn doel – om als achtergrondmuziek bij een goed wijntje het best tot zijn recht komen – zeker bereiken. Het publiek tijdens de presentatie was het er unaniem over eens; de liedjes zijn fantastisch.