Alex Plat: ‘MVV deed niet lekker’

,,Deze was wél nodig”, zei Alex Plat na afloop van de demonstratie die hij met FC Volendam had gegeven tegen MVV. Vooral de manier waarop gaf zowel de spelers als het publiek een goed gevoel en perspectief voor de nabije toekomst.

Door Eddy Veerman

Alex Plat: ‘Deze was wél nodig’

,,We hebben tegenslagen gehad tegen Eindhoven – vlak voor tijd gelijk – en tegen ADO Den Haag een snelle rode kaart, terwijl we heel goed begonnen. Tegen Excelsior was het onrustig en was 1-1 een terechte uitslag.” Anders dan in andere wedstrijden liet de Volendamse middenvelder zich tegen de Maastrichtenaren na enige tijd wat inzakken. ,,Tegen ADO begon ik ‘hoger’ op het veld en zo startte ik deze wedstrijd tegen MVV ook, maar ze gaven ‘in mijn lijn’ druk, daarom liet ik me wat terugzakken. En zorgde ik dat de afstanden voor het middenveld van MVV te groot werden. Ze moesten elke keer kiezen en wij konden telkens iemand vrij inspelen en dan kwam het spel op de wagen. Toen ze in de tweede helft wel doordekten, kwamen weer andere mensen vrij.”

Het was enige tijd geleden dat Plat zo lekker in de wedstrijd zat. ,,Tegen ADO blies ik mezelf voor rust – met tien man – op en verloor ik ballen, dat mijn hoofd wel wat wilde maar mijn benen niet konden.” Vlak voor het beginsignaal van die wedstrijd werden in het stadion alle namen opgenoemd van de afgelopen seizoen overleden ‘FC Volendammers’, waarbij ook de naam van Alex’ vader, Hennie Plat (worst), voorbij kwam. ,,Toen had ik een brok in m’n keel en vond het mooi.”

Tegen MVV excelleerde zoonlief, met twee prachtige assists op Robert Mühren. En had hij zelf kunnen scoren, maar wederom bleef zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal uit. Lachend: ,,Hij zit er echt aan te komen.” Plat stelde zich slim op bij de vrije trap van Gaetano Oristanio. ,,Eerst expres buitenspel, dan een stapje terugdoen, even contact maken met de tegenstander en vervolgens liet ik de bal van mijn hoofd glijden. Ik hoopte dat-ie in het zijnetje aan de binnenkant zou vallen, maar zag ‘m naast zeilen. Net naast.”

,,We speelden nu weer écht voetbal, hadden zoveel controle en dat voelt lekker. Van kant naar kant geduldig positiespel spelen. Ik denk dat als je aan de spelers van MVV vraagt hoe ze het in de eerste helft vonden, die deden niet lekker. We hoeven niet élke bal vooruit te spelen, iets langer wachten op het juiste moment. Soms moet-ie wel in één keer rechtdoor. Robert staat altijd op scherp en die moeten we voeden.”