Alle activiteiten De Zangertjes van Volendam gestopt

De Zangertjes van Volendam conformeren zich volledig aan het overheidsbesluit met betrekking tot de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Alle koorrepetities worden tot en met 31 maart 2020 opgeschort.

Ook de receptie t.g.v. het 60-jarig bestaan op zondag 15 maart a.s. gaat niet door en de mis in de Mariakerk van zaterdag 14 maart a.s. gaat eveneens niet door.

Het bestuur