Alleen planten moeten nog in de Gouwzee-tuin

De eerste aanzet voor de aanleg van de tuin tussen het Sint Nicolaashof en verzorgingshuis Gouwzee is reeds enige tijd geleden afgerond. Na het ophogen en uitvlakken van de grond en aarde, is eerst het bestraatwerk van de paden uitgevoerd.

Ook werd er reeds een hekwerk rond de tuin geplaatst. Nu zijn in de hoek van de tuin fietsenrekken voor het personeel van de Zorgcirkel geplaatst en ook enkele zitbanken zijn erbij gekomen.

Het wachten is nu op het plantseizoen en dan kunnen de vaste planten en later de bloemen geplant worden. Het ligt in de bedoeling dat er tevens een groot beeld van Sint Nicolaas in de tuin komt te staan.