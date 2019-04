Alleen voor vrachtwagens éénrichtingverkeer in de Burg. Van Baarstraat

Het herbestraten en nieuw inrichten van de Burg. van Baarstraat verloopt op schema door de stratenmakers van Hennephof & Jonk. Momenteel wordt de helft van het parkeerterrein van DEEN Supermarkt opgehoogd en bestraat. Het wegdek tussen de winkels van Henk Schoenen en de Munnikvelder is reeds afgerond.

Hierna is het stuk tussen de Krokussenstraat en de Irissenstraat aan de beurt. Bij het bestraten wordt er rekening mee gehouden dat het parkeerterrein van DEEN (deels) bereikbaar blijft. Met de nieuwe indeling zijn de stoepen vóór de winkels een stuk breder geworden. Het wegdek voor de auto’s is smaller gemaakt. Speculaties zijn er over eenrichtingverkeer voor auto’s in de Burg. van Baarstraat. Dat is deels waar. Voor personenauto’s blijft alles bij het oude met tweerichtingsverkeer. Alleen VRACHTWAGENS mogen, als het herbestraten is afgerond, nog van één kant, vanaf de Parkweg richting de Julianaweg, de winkelstraat inrijden.