Allerzielenviering in lege Vincentiuskerk

Vanwege Corona konden er maandagavond 2 november (Allerzielen), geen parochianen de Allerzielenviering bijwonen in de Vincentiuskerk. Op deze dag werden de overledenen, die tussen oktober 2019 en 2 november 2020 van ons zijn heengegaan herdacht.

Deze viering wordt jaarlijks voor een bomvolle kerk opgedragen. Nu bleven de kerkbanken leeg. De mis werd door de LOVE rechtstreeks uitgezonden. Voorgangers waren pastoor Stomph en kapelaan Goos, met assistentie van 2 lectoren en 3 misdienaars.

De namen van alle 170 overleden dierbaren van het afgelopen jaar werden voorgelezen en voor hen werden kaarsen ontstoken. Na afloop van de Allerzielenviering werden door de priesters de graven op het kerkhof naast de Vincentiuskerk gezegend.



De namen van de overleden dierbaren afgelopen jaar:

Dick Zwarthoed wed. v. Afra Tol

Teun Tol e.v. Jannig Jonk

Jan Bond weduwnaar van Annie Kouwenhoven

Jan Klouwer e.v. Agie Tol

Jaap Kwakman (Spiering) e.v. Jannig Schilder (Vlugt)

Tini Born weduwe van Hugo Veerman

Aaltje Stroek

Nel Bakker weduwe van Jaap Schilder

Margaretha Maria (Gré) Segers

Josina Gerard Maria Konings (Zuster Maria Michaël)

Eefie de Wilde e.v. Jan Bootsman

Aal van Pauw de Boer wed. van Gerrit Klouwer (Kriek)

Elisabeth Mol weduwe van Jan Plat

Jaap Koning (Trudo) weduwnaar van Marie Hansen

Bep Buijs echtgenote van Wim Runderkamp

Dina Schilder (Sas) w.v. Jaap Molenaar (Barn)

Johannes Maria (Jan) Kraaij e.v. Klazina Bond

Jaap Klouwer (Kloon) weduwnaar van Aal Tol

Henk Bond (Loen) weduwnaar van Aaltje Koning

Dick Bond (Duim) echtgenoot van Marianne Greuter

Aaltje Kes weduwe van Jan Stuijt

Klaas Mol e.v. Maartje Schilder

Agie Schilder weduwe van Gerrit Pelk

Piet Veerman (van Gees) e.v. Jannetje Keizer

Gaar Veerman (van Duur) weduwe van Pauw de Boer

Neel Tuijp weduwe van Jan Schilder

Klaassie Schilder weduwe van Jaap Schilder

Ed Smit (Pitjes) e.v. Diana Jonk

Grietje Keijzer (Bakker) weduwe van Klaas Mooijer

Aal Plat e.v. Jan Jonk (Stoop)

Antje Kroon weduwe van Cees Veerman (Kies)

Aal de Boer weduwe van Jan Koning (Janke)

Gaar Sul weduwe van Jan Sier (Dot)

Bruin Steur zoon van Bruin Steur (van Jijpert) en Griet Schilder (Kakes)

Alie Koning (Not) weduwe van Klaas Keuken

Johan Keizer

Marie Veerman e.v. Took Jonk

Helena (Lenie) van der Woude weduwe van Ger de Graaf

Tini Sier (Consul) weduwe van Cees Tol

Antje Kwakman (van Jan Heintje) echtgenote van Hein Kwakman (Schemeravond)

Maria Antonia (Riet) Koning weduwe van Leo Sondag

Nancy Tol

Simon Koning (Sam) e.v. Ina Tol

Thoom Sier weduwnaar van Hilletje Snoek

Jan de Boer (Stap) echtgenoot van Truus Schilder

Evert Verhoeven (ijs) echtgenoot van Yvonne Kooiman

Tom Bond (Sport) echtgenoot van Tiny van Vlaanderen

Maartje Kras (Bombay) echtg. van Cees Veerman (Puppe)

Cornelis Jozef (Cor) Karregat echtgenoot van Ria Overwater

Griet Kroon e.v. Siem de Boer

Jans Kwakman weduwe van Ab Tuyp

Ank Siemonsma weduwe van Gerard Boogaard

Griet Jonk (Bol) weduwe van Dirk Tol

Ab van Pooij e.v. Maartje Tol

Lies Schokker

Klaas Kossen e.v. Tini Bouwes

Klaas Schilder (Bibber)

Kees de Boer (Piep) weduwnaar van Aal Veerman

Leonardus (Leo) van Leeuwen e.v. Hedy van Leeuwen

Nico Klouwer e.v. Caroline Steur

Jannig Kes

Aaf Plat e.v. Crelis Velle

Bruin Schilder (Katimok) echtgenoot van Janneg Mooijer

Dolf van der Heijde echtgenoot van Jannig Tol

Trijntje Sier (Trien Vais) weduwe van Jan Stroek

Aagie Tuijp weduwe van Piet Bond

Antje Schilder weduwe van Willem Steur (Drum)

Andrea van Houdt

Nel Guit wed. van Charles Sens, levenspartner van Dick Vlierman

Jan Plat (de Platte) weduwnaar van Dirkje Zoetebier

Eva Maria (Eef) Pannekeet echtgenote van Tom Schilder

Alida Johanna Maria Veerman (Aal Schieterhout)

Dick Sier weduwnaar van Trien Buisman

Jaap Bond (Bup van de Kouwe) echtgenoot van Gaar Molenaar

Ann Nibbering weduwe van Jan Tuijp

Maartje Schilder

Jacobus Johannus Maria (Johan) van Velden

Simon Veerman (Post) weduwnaar van Trijntje Molenaar

Cor Zwarthoed (Jennootje)

Tiny Tol echtgenote van Theo Veerman (Blubber)

Aal de Boer weduwe van Jan Beers

Jan Kras (Bombay) echtgenoot van Griet Tuijp

Henk Steur e.v. Duur Molenaar

Piet Heijnis echtgenoot van Gaar Koning (Trudo)

Crelis Tol (Bolle) echtgenoot van Bep Kwakman (Pech)

Bep Kwakman weduwe van Jan Schokker

Kees Koning (Strijer) echtgenoot van Aal Schilder

Klaas Veerman (Bet) echtgenoot van Jannig Kwakman (Slak)

Martha de Boer weduwe van Gerbrand Reurs

Hilletje Kwakman weduwe van Evert Veerman (Blubber)

Ben Plat weduwnaar van Nel Bont

Elisabeth Jansje (Bep) Kroesemijer weduwe van Boleslaw Abramski

Henk (Lou) Pelk echtgenoot van Annie Klepper

Albert Tuijp weduwnaar van Grietje de Boer

Jan Veerman (Puppe) echtgenoot van Gaar Karregat

Aaltje de Boer weduwe van Dick Veerman (Som)

Geertje Jonk e.v. Dirk Steur

Christina Eva Maria (Stieneke) Tol (Mart) weduwe van Kees Veerman (Buif)

Geertje (Gaar) Sier weduwe van Nico Koning

Lauren Carolina Johanna Kes dochter van Hans en Chantal

Aaltje Steur weduwe van Dirk Kok

Hans de Vries echtgenoot van Anita Rijkenberg

Martine Negenman echtgenote van Evert Zwarthoed (Balbo)

Ida Tol weduwe van Gerrit Schilder (Ket Koles)

Gary Schilder (80)

Alida Molenaar weduwe van Kees Sier

Thames Koning (Luuk) echtg. van Jannig Veerman (Pen)

Wim Boelsz weduwnaar van Gerda Smit

Rie Buisman

Kees Sier (Janes) echtgenoot van Ria Sombroek (Cas)

Siem Tol echtgenoot van Gaartje Runderkamp

Riet van der Zel e.v. Cor Clazing

Trijntje Lindeboom weduwe van Evert Zwarthoed

Cornelia Divera Maria Pronk weduwe van Simon Franciscus Braan

Jan Steur echtg. van Irene Sens

Irén Lindeboom - Lelenka

Griet Steur (Drum) weduwe van Jan Groothuizen

Jan Veerman (Jop) echtgenoot van Aaltje Veerman

Jannig Zwarthoed (van de Jent) echtg. van Jaap Steur (Poppe)

Jaap Schilder e.v. Trijn Steur

Annie Meekel weduwe van Kees Tol (Bolletje)

Huibje Smit e.v. Henk Tuijp

Hein Steur (Kriel) echtgenoot van Maartje Karregat

Nel Tol (Sas) weduwe van Dirk Bond (Duim)

Kees Tol partner van Yetty Hanouille

Johannes Cornelis Josef Maria Bond

Jan Veerman (Knep) echtgenoot van Aal Schilder

Kees de Boer e.v. Griet Plat

Hans Boxma weduwnaar van Aal Kwakman

Anton Koning "van Slappe Thaam" echtg. van Nel van Vlaanderen

Maartje Molenaar weduwe van Thoom Veerman

Kees Veerman (van Rolie) weduwnaar van Gerie Molenaar

Vince Klouwer zoontje van John en Samantha Klouwer

Grietje Jonk echtgenote van Piet Beemsterboer en vriendin van Thoom Tol (Jut)

Cees Schilder (Schel) echtgenoot van Annie Veerman

Piet Schilder (Vik) echtgenoot van Tiny Veerman

Lydia Goedhart echtgenote van Wim Baarslag

Menno Koning

Klaas Veerman (Does) echtgenoot van Ilonka de Wit

Anita van Dijk e.v. Jack Bond

Tonie van Peperstraten weduwe van Willem Kooiman

Gaar Plat echtg. van Jan Smit

Jan Veerman (Dekker) echtgenote van Rina Mooijer

Grietje Veerman (Radder) weduwe van Jaap Kemper

Jack Klanker e.v. Gerda van Zelst

Dick Visscher e.v. Afra Tol

Hendrik Maria (Hein) Veerman echtgenoot van Wolt Molenaar

Rikus Kras (Spar) echtgenoot van Lisette Koning

Ans Kes echtg. van Griet Schilder

Jannig Jonk

Agatha Deen weduwe van Jaap Bont

Henk Guijt echtg. van Gonnie Ent

Neeltje Schokker weduwe van Cees Bond

Sebastiaan (Bas) Nanninga

Bruin Steur (Glad) echtgenoot van Gaar Veerman

Thaam Koning weduwnaar van Griet Kes

Wim Runderkamp echtgenoot van Marie Koning (Bart)

Annie Kraakman

Jannetje de Boer weduwe van Kees de Boer

Cees Koning e.v. Griet Schilder

Jan Klouwer

Jan 'met z'n Beide' (Jan Keijzer) echtgenoot van Aafie Kwakman

Jan Runderkamp (Troet) echtgenoot van Marie van Dijk

Gerrit Molenaar (van Lijst) weduwnaar van Aaltje de Boer

Wil Schokker weduwnaar van Gaar Jonk (Sjef)

Vera Schokker e.v. Klaas Koning

Gaar Boelsz echtgenote van Dick Tol (van Aart)

Griet Tol w.v. Siem Jonk (Stoop)

Jaap Kwakman (Bol) echtgenoot van Gaar Tuijp

Kees Jonk (Pé) echtgenoot van Jannig Kluessien

Louis de Vries e.v. Truus van Gaal

Antje Keijzer weduwe van Jan Koning

Nico Duijn e.v. Corrie Braak

Crelis Tol (van de Knoest) e.v. Gaartje Kwakman (Motje)

Maartje Tol weduwe van Ab van Pooij

Thoom Veerman (van Sjamin) weduwnaar van Aaf Guijt

Aal Kwakman (Bol) echtgenote van Cor Jonk

Nel Plat (Dibbes)