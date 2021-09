Gemeente kapt zonder bericht monumentale BZN-boom

‘Als we ook ons ereburgerschap bij de gemeente in moeten leveren dan hoor ik het wel’

Ter ere van het 25-jarig jubileum kregen de BZN-leden en hun manager Dick de Boer (Brit) in de vorm van een herdenkingsboom een eigen monument aangeboden. De prachtige boom werd in 1991 geplant in het grasveldje langs de Populierenlaan, pal tegenover de AMVO. Naast de ‘BZN-boom’ werd een plaquette bevestigd met daarop de tekst: ‘Herdenkingsboom ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum B.Z.N. 1966-1991. Door gemeente Edam-Volendam aangeboden’. Na verloop van tijd verwierf de boom de monumentale status en leek daarmee onaantastbaar te zijn geworden, maar in juli jongstleden bewees de gemeentelijke plantsoenendienst het tegendeel.

Door Kevin Mooijer





,,Begin juli werd ik gebeld door een onbekend nummer”, herinnert voormalig BZN-manager Dick de Boer zich. ,,Nadat ik opnam zei de stem aan de andere kant van de lijn: ‘Hey, nou heb ik die boom van jullie gekapt, maar er staat hier ook nog een bordje met informatie bij. Kan ik die in de container naaien of wil je die in je tuin zetten of zo?’. Ik wist niet wat ik hoorde. ‘Zou de gemeente de BZN-boom écht hebben gekapt zonder ons er van tevoren over te informeren?’, dacht ik.” Na zich herpakt te hebben reageerde Dick: ,,Ik vroeg of hij helemaal gek geworden was. Ik begrijp dat die jongen ook maar opdracht van hogerhand krijgt, maar ik vond de hele situatie schrijnend. Achteraf ben ik hem dankbaar dat hij, in tegenstelling tot de opdrachtgever binnen de gemeente, wel het fatsoen heeft gehad om aan ons te denken. Dankzij zijn meedenken hebben we in ieder geval de plaquette van een troosteloos lot kunnen redden.”

Het is Dick en andere BZN-leden tot op heden nog onduidelijk waarom de boom gekapt is. ,,Of de boom ziek was weten we niet. Ik heb de gemeente ruim twee maanden de tijd gegeven, maar een verklaring is uitgebleven. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat de boom niet gekapt is om ruimte te maken voor de oliebollenkraam, aangezien hij rond dezelfde periode verwijderd werd als dat de aangrenzende rotonde ter voorbereiding op de kermis plat gestraat werd.” Dick zucht: ,,Als dit nou de manier is waarop onze gemeente met monumenten omgaat, dan is wat mij betreft het einde zoek. Al is het ‘maar’ een boom, het is een aandenken. Een boom kan verrot zijn, maar dan is het een simpele kwestie van herplanting. De boom werd dertig jaar geleden door burgemeester Westendorp tijdens het jubileumconcert op het Europaplein tegenover 40.000 man publiek groots aangekondigd, en nu wordt hij zonder boodschap omgekapt. Dit is een grote vorm van minachting. Als we ook ons ereburgerschap bij de gemeente in moeten leveren dan hoor ik het wel. Ik kom die oorkonde zo brengen.” Ook wethouder Vincent Tuijp, tevens zoon van een BZN-lid, reageerde geschokt op het nieuws omtrent de BZN-boom. Kennelijk is de kwestie niet binnen het college afgestemd.

Reactie gemeente:

In een reactie laat de gemeente weten dat ‘de boom in slechte staat was en bij bepaalde weersomstandigheden een gevaar voor de omgeving. Het planten van een nieuwe boom ligt in de lijn der mogelijkheden en wordt meegenomen als wordt begonnen met de herinrichting van de Julianweg’.