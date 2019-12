Amvo op z’n kop tijdens Sinterklaasfeest ’t Nest

Zaterdagmiddag zat de grote zaal van de Amvo bomvol. Om 14.00 uur arriveerden Sint Nicolaas en vele Pieten en zij werden hartelijk welkom geheten door Gré Kwakman, namens het bestuur van VVGV ’t Nest. Meteen werd het een dolle boel in de zaal, want direct werd een meezinger gedraaid door DJ Johan de Wit en de eerste polonaise ingezet.

Door Sint werden de vele aanwezigen toegesproken, nadat hij op zijn zetel had plaatsgenomen. De zaal stond vervolgens op z’n kop toen “Yeppa Yeppa” van BZN werd gedraaid. Hierna werden aan alle kinderen kadootjes uitgedeeld. Door Pietje Piet werd een goocheltruc gedaan.

Ook een spectaculaire act werd opgevoerd. Sint Nicolaas en de Pieten zouden worden weggetoverd, maar dat lukte Pietje Piet niet. Even later werd hij zelf weggetoverd en werd in alle hoeken en gaten naar Pietje Piet gezocht. Maar uiteindelijk kwam alles nog goed.