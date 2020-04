Andere opstelling van de markt

De zaterdagmarkt ging gewoon door, maar er was wel een andere opstelling en met minder kramen. Voor de kramen zijn er afzettingen gekomen, zodat het winkelend publiek op de vereiste afstand van 1,5 meter blijft.

Ook de marktmensen zelf moesten achter de kramen op afstand van elkaar blijven. Iedereen hield zich eraan, zodat de vaste bezoekers van de markt toch hier hun boodschappen konden halen. In de winkels mogen maar een beperkt aantal klanten tegelijk naar binnen.

En als het maximum bereikt is, dient men buiten even te wachten tot er weer iemand uit de winkel stapt. Dit om te voorkomen dat het Coronavirus verder kan verspreiden. Aan deze maatregel wordt goed gehoor gegeven en het winkelend publiek went er steeds meer aan. Voorlopig zullen we met de beperkte vrijheid rekening moeten blijven houden.