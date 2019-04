André Kuipers neemt leerlingen mee de ruimte in

Vrijdagmorgen verzorgde André Kuipers een Techniekpact Collegetour in de nieuwe sporthal De Seinpaal. Ruim 550 leerlingen van basisscholen uit heel Edam-Volendam waren hierbij aanwezig. Astronaut André Kuipers nam de leerlingen van de scholen mee op een boeiende reis door de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek.

De collegetour past in de activiteiten van de gemeente Edam-Volendam, dat zich inzet om wetenschap en techniek te promoten bij basis- en middelbare scholen. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie Economische Zaken en Klimaat woonde als betrokken bewindspersoon bij het Techniekpact deze collegetour bij. Zij sprak bij het begin van de show de leerlingen toe. In de collegetour, met Sander Koenen als moderator, leren de leerlingen over zwaartekracht, gewichtloosheid, de rol van techniek en wetenschap in de ruimtevaart.