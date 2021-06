Wat stond er in je rapport

Anneliese Klouwer had een levendige fantasie

,,De Sint Nicolaasschool in de Meidoornstraat. Daar is het begonnen. Met welke deugnieten ik in de klas zat? Kelly van Rees, Margret Veerman, Gerie Koning, Nelly de Boer en dan niet specifiek in die volgorde. Met veel van die meiden ben ik nu nog steeds vriendinnen. Wat jongens betreft waren het Kevin Mühren,Frank Velle, Alex Tuijp, Harmen Tol en Jan Veerman. Dat was de hunk van de klas. Alle meiden waren verliefd op hem. Ik weet niet of er toen al sprake was van jeugdliefdes, maar wel iedereen zat bij Jan Veerman op het muurtje te zingen. Liefdesliedjes voor hem schrijven en altijd spelen in de Meester Mührenlaan.”

Door Jan Koning





,,Ik had het zelf heel moeilijk op de basisschool. Vond school namelijk niet leuk, het was thuis veel leuker. Dat merkte ik altijd wel. Ik was echt een ‘buitenkijker’. Vond het prachtig als er een vliegtuig voorbij kwam vliegen of als iemand met een boodschappentas langsfietste. Dan dacht ik altijd ‘wat zou die vanavond toch gaan eten?’ Kon gewoon heel moeilijk mijn concentratie erbij houden. ADHD? Nee, dat niet eens, maar vooral een ontzettend levendige fantasie. De creatieve vakken vond ik wel leuk. Knutselen, tekenen en dat soort dingen. Moet eerlijk bekennen dat ik verder bijna niets meer weet van basisschooltijd. Heb zelfs geen idee meer waar we naar toe zijn geweest met kamp.”

,,Op het Don Bosco College ging het me wel makkelijk af. Ik zat op het VMBO en dat was wel een beetje mijn niveau. Ik hield namelijk wel van te laat komen. Het was zelfs zo erg dat ik er een truc op had bedacht. Kwam je namelijk even na achten, dan kreeg je een aantekening. Als je gewoon een uur te laat kwam, dan was de controle weg. Dus bleef ik vaak een uurtje langer liggen. Ook was ik – samen met Kimberley ‘Jassie’ Veerman, Samantha Kuenen en Anne Hoekstra – wel in voor een ‘spijbeltje’. Als we namelijk gym hadden, zaten wij negen van de tien keer in ’t Splitje een taartje te eten.”

,,Als klein meisje wist ik al wat ik wilde worden. Schoonheidsspecialiste. Ik was altijd al gefascineerd door mijn moeders crèmes, make-ups en alles wat er mee te maken had. Ik was zelf ook al heel jong toen ik bij de schoonheidsspecialiste kwam. Dat zat in hart en nieren. Zat ook elke dag in moeders kastjes en tasjes, maakte altijd de poppen op en ook mijn moeder was vaak de pineut. Degene die het meeste ‘de lul’ was, was toch wel mijn ome Joop die helaas al is overleden. Ik was vaak bij tante Annie en dan viel ome Joop rechtop in de bank in slaap. Dan werd-ie wakker met lippenstift op en krulspelden in zijn haar. Dat vond ik altijd geweldig.”

,,Dat ik op het Don Bosco wist wat ik wilde worden, heeft me wel een beetje door de schooltijd geholpen. Ik wist precies hoe erg ik mijn best moest doen om net genoeg hoge cijfers te halen en hield tijd genoeg over om te klieren. Mijn vriendinnen waren een jaar ouder dan ik was en die mochten dus ook al eerder de kroeg in. Daar moest ik toch echt iets op verzinnen. Dus toen zijn we CJP-passen gaan vervalsen op school. Dat deed ik samen met Margret Veerman en toen we uiteindelijk betrapt werden, hebben we zelfs nog in het Noordhollands Dagblad gestaan als identiteitsfraudeurs. Dit terwijl we er niet eens geld mee verdienden. Het was puur de spanning.”

,,Omdat ik de kant van de verzorging had gekozen, zat ik eigenlijk bijna alleen maar met meiden in de klas. Ellen Plat, Samantha Kuenen, Kimberly Jassie en Anne Hoekstra. Het was wel een gewaagd ploegje. We mochten er op een gegeven ogenblik bij meneer Otsen – die gaf geschiedenis – gewoon standaard niet meer in. Net als bij scheikunde van Johan Jonk. Daar mocht ik ook het lokaal niet in. Tot hij er achter kwam dat ik zangles volgde bij zijn broer. Toen mocht het plotseling wel. Ik vond het wel prima zo en ben de rest van het jaar op de gang blijven zitten. Meneer Van der Velden, daar konden we wel mee. Die liet ons vaak naar de wc gaan. Om dan een half uur later weer terug te komen nadat we eerst de snoepautomaat leeg hadden gehaald.”

,,Koek- en eiergevechten op kamp, mijn jarenlange verliefdheid op Evert Smit – de broer van Lidy - de schorsing van Kimberley en vooral het feit dat de meeste leraren die wij hadden inmiddels zijn overleden. Dat is me toch wel bijgebleven. Ik denk dat onze klas een slechte invloed had. Meneer Muntjewerf, mevrouw Moet, de natuur-scheikundeleraar. Ongelooflijk.”

Eigen baas

,,Na mijn middelbare school begon ik flink te puberen en ging ik natuurlijk vast niet direct de opleiding tot schoonheidsspecialiste doen. Dus toen ben ik eerst de detailhandelopleiding gaan doen met drogisterij en etaleur. Drie dingen tegelijk. Dat heb ik ook netjes afgemaakt. Dat moest ik van mijn ouders. Het ging me overigens een stuk makkelijker af omdat ik een doel voor ogen had. Het was ook geen weggegooide tijd omdat ik altijd al wist dat ik een eigen zaak wilde starten. Dus detailhandel kwam goed van pas. Daarna heb ik nog twee jaar voor schoonheidsspecialiste gestudeerd en dat doe ik tot nu toe nog iedere dag met plezier. Ik run nu als medisch schoonheidsspecialiste een salon - Beautique Elegance - Wellness Volendam op het Marinapark – en we werken met een geweldig team van tien ontzettend leuke vrouwen.”

,,Ondanks dat ik school dus echt niet leuk vond, heb ik uiteindelijk toch een HBO-diploma behaald. Geen idee of iemand dat ooit had verwacht, want tijdens mijn diploma-uitreiking vroeg mijn mentor zich af of er ooit iets van me terecht zou komen. Ik zou in een droomwereld leven en was een prinsesje dat in een kasteel wilde belanden. Misschien had ze wel een beetje gelijk over die droomwereld, maar dat zorgde er wel voor dat ik haar wel even wilde laten zien wat ik kon. Dus uiteindelijk heb ik haar het tegendeel bewezen.”