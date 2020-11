Applaus bij terugkeer FC Volendam-spelers

Spelers en begeleiding van FC Volendam werden zaterdagavond na terugkeer uit Doetinchem verwelkomd door de eigen supporters, wat vuurwerk, gezang en applaus. De ploeg van trainer Wim Jonk scherpte, met de zoveelste riante zege, weer een record aan van bijna vijftig jaar geleden. En de 2-5 op vreemde bodem had nog meer lading, want De Graafschap had op De Vijverberg al sinds 2018 niet meer verloren.

Door Eddy Veerman

Nog niet zo lang geleden won Volendam op datzelfde veld, in de voorbereiding op dit seizoen werd het namelijk 1-2. Toen was het succesvolle snelle positiespel al enkele keren zichtbaar, inmiddels zijn de oranjehemden de ploeg in vorm en ook al worden zij geconfronteerd met een achterstand, de paniek slaat niet toe. In Doetinchem was dat zelfs twee keer het geval.

De thuisclub hield het speelveld uiterst klein, compact, maar ook met veel ruimte in de rug. Het duurde lang voordat Volendam daar op inspeelde en diepgaande mensen in stelling bracht. Dat gebeurde pas bij de gelijkmaker, toen Alex Plat een dieptepass verzond op de rappe back Derry John Murkin. Die kapte zijn tegenstander uit en verraste doelman Rody de Boer door de benen. Dat betekende de 1-1, nadat diezelfde Murkin zich in een soort gelijke situatie aan de andere kant had laten verschalken door Daryl van Mieghem.

Marco Tol en Micky van de Ven hadden aanvankelijk moeite om van achteruit het tempo in gang te zetten. Van de Ven koos in de eerste helft enkele keren voor de van hem bekende rushes en zorgde zo voor dreiging. De Graafschap zocht vooral spits Ralf Seuntjens, om van daaruit proberen iets in beweging te krijgen. ,,Er was maar één ploeg die voetbalde”, verduidelijkte Wim Jonk na afloop.

Seuntjes is wel één van de mannen die de royale oostelijke landmacht vertegenwoordigt, zo bleek uit de 2-1 die Graafschap voor rust maakte. Uit een verre uitgooi werd de bal verlengd en kon Elmo Lieftink bij de tweede paal veel te gemakkelijk scoren. Boy Deul kreeg een uitgelezen kans om Volendams tweede te maken, maar schoot tegen Toine van Huizen, verdediger op de doellijn. Zoals Alex Plat uit een corner zijn hoofd tegen de bal plantte, maar via de hand van De Boer die bal tegen onderkant lat zag spatten. Voor rust viel alsnog de gelijkmaker, toen Volendam slim en snel een hoekschop nam, Doodeman oog had voor Deul, die dit keer wel raak schoot.

Meteen na rust zocht Volendam het weer via de voetballende weg en zo viel al snel de 2-3. Franco Antonucci speelde Samuele Mulattieri in, die al enkele keren sterk aan de bal was geweest en nu subtiel Ted van de Pavert probeerde uit te spelen. Die maakte hands, de bal ging op de stip en toen gebeurde er iets bijzonders. Antonucci had de bal in zijn handen en wilde ‘m gaan nemen, maar vorige week scoorde Boy Deul vanaf elf meter, toen Antonucci op de bank was begonnen. Trainer Wim Jonk riep vanaf de zijlijn ‘Boy nemen’, maar zijn Belgische middenvelder hield de bal vast en smeekte Deul nog eens of hij ‘m mocht nemen. De aanvoerde stemde toe en Antonucci deed wat hij ook maar beter kon doen, voordat er na afloop discussie zou losbreken. ,,Het is maar goed dat hij scoorde”, glimlachte ook zijn trainer. ,,Normaal gesproken is Franco nummer één, maar aangezien Boy de laatste had gescoord, zou hij ook de volgende nemer zijn.”

In de zeventigste minuut kreeg Volendam een presentje, van de zo sterk keepende De Boer, die, opgejaagd door Mulattieri, ruzie kreeg met de bal. Nick Doodeman was uiterst alert, zat ertussen en strafte het foutje af. De Graafschap pompte er nog wat ballen in en zo ontstond er wel wat dreiging, maar barsten zou Volendam niet. In de slotseconden counterden de bezoekers nog naar de 2-5. Invaller Martijn Kaars gebruikte het lichaam uitstekend in een één-tegen-één duel, maar moest het vervolgens afleggen toen hij alleen op doelman De Boer afging. Kaars had geluk dat hij een herkansing kreeg, legde breed op een andere invaller, Samir Ben Sallam, die niet zelfzuchtig was en Doodeman zijn tweede van de middag gunde.

De Graafschap: Rody de Boer; Julian Lelieveld, Toine van Huizen (80' Giannis Mystakidis), Ted van de Pavert, Jordy Tutuarima; Danny Verbeek (14' Rick Dekker, 80' Jesse Schuurman), Johnatan Opoku (62' Joey Konings), Elmo Lieftink; Daryl van Mieghem, Ralf Seuntjens, Mohamed Hamdaoui.

FC Volendam: Nordin Bakker; Mohamed Betti (68' Brian Plat), Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Boy Deul, Alex Plat, Francesco Antonucci (86' Samir Ben Sallam); Nick Doodeman, Samuele Mulattieri ('76 Martijn Kaars), Ibrahim El Kadiri (68' Jari Vlak).

Foto: Nick Doodeman twee keer trefzeker.