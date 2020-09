Art Salvage-meiden maakten museum schoon

Deze ploeg heeft het hele Volendams museum van onder tot boven schoongemaakt. Zij hebben hier allemaal een speciale opleiding voor gevolgd. De UvA geeft deze opleiding en een universiteit in Antwerpen.

Ze hebben verschillende specialisaties als moderne schilderkunst, fotografie, oude meesters, oude sierraden, enz., enz. Na de brand in het museum zaterdag jl., waarbij de tentoongestelde miniatuur draaimolen en het reuzenrad beschadigd raakten en er rookschade was, hebben zij de schoonmaakklus in twee dagen geklaard.

Daarom kan het museum donderdag weer open. Na de schoonmaakklus werd een foto van de Art Salvage-meiden in het Volendams kostuum gemaakt bij Experience Volendam.