Asfalteren laatste stuk fietspad in De Broeckgouw

Van woensdag t/m vrijdag 17-19 april en na Pasen op dinsdag 23 april vond asfalteren plaats in De Broeckgouw. Het wegdek van de Kimsterweg en Wieringenlaan werden geasfalteerd. Ook het laatste stuk van het fietspad, dat door de hele nieuwe woonwijk loopt, werd geasfalteerd langs de Blauwe Slenk en de Meeuwenlaan.

Hiernaast komen nog de woningen van fase 9 en 10. Woensdag werden de bermen van deze doorlopende fietsroute opgevuld met grond. Vanaf het in aanbouw zijnde Huis van Carmar (dat reeds op het hoogste punt is beland) kan nu doorgefietst worden over het pad via bruggen, door het natuurpark tot het deelplan aan de Keetzijde. Het is een vrij liggend fietspad over de nieuwe wijk. Zo heeft onze gemeente er weer een fraaie fietsroute bij gekregen. De Broeckgouw nadert zo langzaam aan haar voltooiing.