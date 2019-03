Aubade van Fanfare “Wilhelmina” bij de Volendams Bibliotheek

Zaterdagmorgen om 11.00 uur verzorgde het fanfarecorps “Wilhelmina” een muzikale aubade bij de Volendamse Bieb. Hier vond een voorleesuurtje plaats. Uit dank voor de reclame die de Volendamse Bibliotheek heeft gemaakt voor het jubileumboek “Wet un droktemakers.

100 Jaar geschiedenis van het Volendams Fanfarecorps Wilhelmina” werden voor de entree van de bieb enkele muziekstukken gespeeld. In de bibliotheek is ook een paneel geplaatst met foto’s van het corps vanwege het 100-jarig bestaan. Onder leiding van dirigent Albert Bien werden enkele nummers gespeeld en dit optreden werd zeer op prijs gesteld. Na afloop werd nog even een kopje koffie gedronken door de corpsleden in de bibliotheek.