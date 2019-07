Autoverzekering in Volendam: dit is de hoogte ervan

Woon je in Volendam en wil jij je auto verzekeren? Dan ben je waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in de prijs die je elke maand moet betalen. Zuinig als, wij Nederlanders, zijn. Over die prijs is op voorhand niet exact iets te zeggen omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren. Bovendien zijn er meer zaken om rekening mee te houden als je als Volendammer je mooie vierwieler wil verzekeren.

Zonder autoverzekering mag je de weg niet op

In Nederland is een WA-verzekering verplicht. Zonder verzekering mag je de weg niet op. Bij een WA-verzekering wordt alleen de schade aan de tegenpartij vergoed als jij een ongeval veroorzaakt. De eigen schade betaal je dan dus zelf. Verder kun jij de auto WA beperkt casco verzekeren en is er nog de allriskverzekering. Sluit je een verzekering af? Neem dan wel eerst de kleine lettertjes door en check zaken als hoeveel de no-claimkorting is na schade en hoeveel die is na een aantal jaren schadevrij rijden. Let ook op het eigen risico, de hoogte hiervan en of er een nieuwwaarderegeling geldt voor nieuwe auto’s.



Hoger eigen risico, korting op je premie

Soms is het, ondanks dat je een verzekering hebt, verstandig zelf de schade te betalen. Zeker als het eigen risico er ook nog vanaf gaat, je terugvalt op de bonus-malusladder en je meer premie moet gaan betalen. Het ligt maar net af van je basispremie, het kortingsproces dat je hebt opgebouwd en de korting die je verliest. Wat ook kan is – als je ook kleine schades wilt claimen- kiezen voor een eigen risico. In ruil krijg je korting op je premie.



Check de polisvoorwaarden

Auto’s die niet ouder dan drie jaar zijn worden in negen van de tien keer allrisk verzekerd. De oudste auto’s doen het met een WA-verzekering. Wat betreft de verzekering is het goed te weten dat als je op vakantie gaat je de groene kaart mee dient te nemen. Check ook of vervangend vervoer voor in het buitenland in de polisvoorwaarden is opgenomen. Wil je een goede vergelijking kunnen maken tussen de verschillende autoverzekeringen die er beschikbaar zijn kijk dan op goedkope autoverzekering. Daar zie je precies welke polisvoorwaarden het beste bij je passen en welke keuze het beste is voor jou bij het afsluiten van je autoverzekering. En als je vakantieplannen hebt, check ook hoe de zaken daarvoor geregeld zijn.