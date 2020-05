‘Az me stoepie maor skoon is…’

Tijdens een ritje door de Oude Kom werd de Nivo-fotograaf door een voorbijganger erop geattendeerd eens een plaatje te schieten van de afval die op de stoep in de Sijmen Molstraat wordt geplaatst.

Het grove afval wordt veelal niet meegenomen met de vuilniswagen zodat dit er vaak het hele weekend blijft liggen. Men kan de rommel ook afgeven bij het vuilinzamelstation. Dan blijft ook “me stoepie skoon”. Bij de vuilnisbakken in de Kielstraat zijn vrijdagmorgen ook enkele plastic zakken vol met oud papier gezet.

Vermoedelijk zat de ondergrondse bak vol, of de tassen pasten niet door de gleuf. Zo kan een ander er het hele weekend tegenop kijken. Een kleine moeite was geweest om dit oud-papier af te geven bij het Koorhuis in de Meerstraat 200 meter verderop.