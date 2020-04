Babbelbox blijkt doorslaand succes

De coronacrisis leidde al tot een hoop creatieve vindingen. Eén daarvan is de ‘babbelbox’ bij verzorgingstehuis De Gouwzee. Met behulp van dit instrument kunnen bewoners, die in quarantaine verblijven, contact onderhouden met hun familie en vrienden. Door de babbelbox ervaart men meer de nabijheid van bezoekers. Daarbij is er geen last van de beperkingen die videoverbindingen met zich meebrengen. Het idee bij De Gouwzee wordt enthousiast ontvangen. Zelfs zodanig dat het initiatief navolging gaat krijgen.

Door Laurens Tol

Licht- en geluidstechnicus Dennis Sier (Drum) kwam op het idee voor de babbelbox. Als voorbeeld hiervoor diende het soortgelijke systeem in gevangenissen. Hij bood zijn plan aan bij De Zorgcirkel, de overkoepelende zorgorganisatie waar de Gouwzee deel van uitmaakt. ,,Ik stuurde een mail en kreeg dezelfde dag nog een bericht terug. Dat vond ik verassend, want meestal duurt het even als je contact opneemt met een organisatie als deze. Maar het idee werd dus heel snel opgepakt. ‘We gaan het proberen’, kreeg ik te horen. Daarom schafte ik de benodigde apparatuur aan en installeerde daarna het systeem. Dat draait nu al drie weken”, vertelt Dennis.

‘We gaan meer

van dit soort

systemen installeren’

In eerste instantie wilden Dennis en betrokkenen van de Gouwzee niet naar buiten treden met het idee. Dit om eventuele teleurstellingen voor bewoners en hun omgeving te voorkomen als de babbelbox niet goed zou werken. ,,We wilden zeker weten dat het zonder problemen kan draaien. Drie weken lang probeerden we het systeem uit. Enkele kinderziektes haalden we eruit en we verplaatsten het naar een betere locatie. Na een Facebook-bericht van De Zorgcirkel over onze babbelbox ging het snel. We kunnen nu melden dat we meer van dit soort systemen gaan installeren in Volendammer verzorgingstehuizen. Waarschijnlijk kunnen alle bewoners vanaf volgende week gebruikmaken van eenzelfde communicatiemiddel in hun eigen gebouw.”