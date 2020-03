Bai Yi Tol: geadopteerd, geaccepteerd en getalenteerd

Zowel op als buiten de tatami is Bai Yi Tol een opvallende verschijning. Onlangs mocht hij als judoka van Budocentrum Fun en Fit de Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsprijs in ontvangst mocht nemen, vanwege zijn uitstekende judoprestaties. Vier jaar oud was Bai Yi, toen hij door zijn adoptieouders – Kees Tol en Esther Groot – werd meegenomen naar Volendam. Een Chinese jongen met spierwit haar en dito huid tussen de Volendammers. Hoewel het vissersdorp in de rest van het land bekend staat als een gesloten gemeenschap, werd Bai Yi als kleine jongen direct opgenomen door zijn omgeving.

Door Jan Koning

Voor Kees en Esther is adopteren eigenlijk altijd optie nummer 1 geweest. Omdat de jongere zus van Esther geadopteerd is vanuit Korea, kiest ze bewust voor een kind uit Azië. ,,Het was wel handig om een kind te adopteren dat een beetje op zijn tante ging lijken”, grapt Esther met enig realiteitszin. ,,Mijn zusje heeft vervolgens ook heel hard gelachen toen bleek dat Bai Yi totaal niet op haar leek. Voor Bai Yi was het wel hetgeen wat heel erg herkenbaar was. Wij zijn natuurlijk zo blank als maar kan en mijn zusje heeft wel de Aziatische kenmerken. Dat voelde dus vertrouwd voor hem.” Kees: ,,Bij de adoptieprocedure krijg je een voorstel dat je eigenlijk niet af kunt keuren, omdat je al van tevoren je voorkeur kenbaar hebt gemaakt.” Kees gaat verder: ,,Als je het voorstel dus accepteert, ga je naar het land waar het kind is geboren. Daar word je ontvangen in het notariskantoor of een hotel. Je gaat in principe niet naar het kindertehuis, zodat je niet nog andere kinderen ziet. Nadat je het kind hebt omarmd en als het tehuis mee wil werken, mag je in de loop van de week nog even langs om afscheid te nemen van de kinderen en het tehuis.”