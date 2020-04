Baijens verlengt met KRAS/Volendam

Jordy Baijens en HV KRAS/Volendam gaan langer met elkaar door. De 23-jarige linkerhoekspeler verlengt zijn aflopende contract met een jaar en staat daarmee voor zijn vijfde seizoen in dienst van de oranjehemden.

De rechtshander kwam in 2016 over van HARO Rotterdam en groeide al snel uit tot een belangrijke schakel voor KRAS/Volendam. In Volendamse dienst speelde Baijens twee keer in de finales om het kampioenschap van de Eredivisie en won hij in 2019 de NHV Beker. Dit seizoen was hij goed voor 66 treffers, waarvan 61 in de BENE-League.

Baijens: 'Op mijn plek'

"Ik ben blij en dankbaar nog een jaartje door te kunnen bij KRAS/Volendam", reageert Baijens op zijn verlenging. "Het was mijn intentie na dit seizoen de stap naar het buitenland te maken, maar dat is mede door de uitbraak van het coronavirus niet van de grond gekomen. Het doet me goed dat KRAS/Volendam vertrouwen in mij heeft en ik voel me hier zelf ook gewoon op mijn plek. Voor komend seizoen is het vooral belangrijk dat iedereen gezond de zomer doorkomt. Daarna gaan we er weer vol tegenaan."

Kes: 'Onomstreden op de linkerhoek'

"Jordy is een van onze steunpilaren", vertelt Jan Kes, vanuit de technische commissie als scout betrokken bij de herentak van KRAS/Volendam. "We zijn dan ook blij dat hij heeft verlengd. Hij geeft altijd honderd procent en is onomstreden op de linkerhoek. Als club kennen we zijn ambities en voor hem is het jammer dat de stap naar het buitenland er dit jaar niet van is gekomen. Daar staat tegenover dat we bij KRAS/Volendam nog een seizoen van zijn spel kunnen genieten."