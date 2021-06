Balkon Beweegdag: Feest in de Friese Vlaak

Vorige week vond een mooi initiatief plaats op de balkons van de Friese Vlaak. In het kader van de Nationale Balkon Beweegdag sloegen medewerkers van Team Sportservice, Friese Vlaak en Sportkoepel de handen ineen. Omstreeks 14.00 uur barstte het feest los langs de balustrades van het gloednieuwe complex.

Het initiatief bleek een schot in de roos, de bewoners hadden duidelijk behoefte aan een beetje gezelligheid. Rosa Schouten van Team Sportservice en Tamara Traupe van de Friese Vlaak hebben organisatie voor de festiviteiten op zich genomen.

,,De missie om gezelligheid én even lekker bewegen te realiseren is zeker geslaagd. Vanwege de coronamaatregelen is het in deze tijd hartstikke moeilijk om iets te organiseren, maar met dit initiatief kunnen we de beweging en gezelligheid naar de mensen toebrengen.”