Band met Volendammers doet eerbetoon aan muzikant J.J. Cale

Hij deed pionierswerk voor artiesten als Eric Clapton en Mark Knopfler en schreef hits als ‘After Midnight’ en ‘Cocaine’.Toch werd hij nooit echt bekend bij de hoofdstroom van het grote publiek. We hebben het over J.J. Cale. De muzikale formatie ‘The Breeze’ is opgericht om werk van deze componist en gitarist te spelen. Deze band heeft onder anderen Cor Klein, Ad Smits en Danny Veerman in de gelederen. Vrijdag spelen zij in PX Volendam. Volgens enkele kenners wordt dit een avond die niet te versmaden is voor muziekliefhebbers. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten?

De leden van ‘The Breeze’ hebben allen reeds hun sporen verdiend in de muziek. Eén van hen is de Volendamse gitarist Cor Klein. Hij is voor de meeste mensen bekend van de formatie ‘De Kirries’. Ook verleende hij als bassist zijn medewerking aan het inmiddels bijna legendarische ‘Concert van de Eeuw’.

Cor vertelt over de J.J. Cale band: ,,’The Breeze’ is opgericht door muzikanten die een passie delen voor de muziek van de in 2013 overleden J.J. Cale. Toen ik werd gevraagd om slaggitaar te gaan spelen in deze groep werd ik meteen enthousiast. De Amerikaanse muzikant is namelijk een soort jeugdidool van mij.”

Klein werd door Ad Smits benaderd om te komen spelen in de band. Deze toetsenist staat onder Volendamse muzikanten bekend als een synthesizer-specialist. Verder bestaat de groep uit Peter Oudendijk (gitaar), Henk van der Veer (drums) en initiatiefnemer Peter Keuchenius (basgitaar). De zangpartijen worden vertolkt door Katja Keuchenius en de uit Volendam afkomstige Danny Veerman.

Volgens Cor profiteert de band van het presentatietalent van enkele bandleden. ,,Danny Veerman en Peter Keuchenius hebben een achtergrond als advocaat. Vanuit hun beroep zijn ze dus bedreven in praten en contact maken. Ze maken hier tijdens optredens gebruik van en leggen daardoor makkelijker een verbinding met het publiek. Dat is een kwaliteit die niet elke muzikant bezit.”

Veel grote muzikanten zijn geïnspireerd door de muziek van J.J. Cale. ,,Eric Clapton keek echt tegen hem op als een schooljongen tegen een meester. Hij heeft de liedjes ‘Cocaine’ en ‘After Midnight' op zijn eigen manier gecoverd. ’Ik zou willen dat ik net zo goed als jou was’, heeft Clapton zelfs ooit eens gezegd tegen zijn inspiratiebron”, legt Cor uit. Naast Eric Clapton heeft ook Mark Knopfler verklaart goed te hebben geluisterd naar de muziek van J.J. Cale.

Vandaag de dag maakt wederom een nieuwe generatie gitaristen gebruik van de ideeën van de uit Oklahoma afkomstige artiest. Zo heeft bijvoorbeeld John Mayer het liedje ‘Call Me The Breeze’ als eerbetoon opgenomen voor zijn album ‘Paradise Valley’.

De band ‘The Breeze’ heeft inmiddels al een aantal succesvolle optredens achter de rug. Zo speelde de band in de Harmonie en The Mahogany Hall in Edam. Laatstgenoemde zaal was tot verassing van Klein zelfs bijna uitverkocht tijdens een optreden van de band. De groep heeft zelfs al een vaste schare bewonderaars, onder wie de J.J. Cale-fans Albert Hoekstra en Henk Mühren.

Mühren vertelt: ,,Niet iedereen zal meteen enthousiast worden wanneer de naam J.J. Cale valt. De man werd namelijk nogal onderschat, terwijl de liedjes die hij geschreven heeft wel degelijk heel bekend zijn. De naam J.J. Cale staat bij veel muzikanten nog steeds in hoog aanzien.”

Henk beveelt het optreden vanvrijdagavond dan ook van harte aan: ,,Tijdens het optreden van ‘The Breeze’ kun je zittend aan een tafel gezellig uitbuiken van de feestdagen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld genieten van een blond schuimende Belg met hoge gisting of een glas wijn, zo u wilt.”

Gitarist Cor Klein heeft zin in het optreden en verwacht dat het een mooie avond wordt. ,,Het doel van deze band is om zoveel mogelijk lol maken. Genieten van de muziek met een biertje erbij is de hoofdzaak. We hopen dat er wat mensen op af komen, zodat ze mee kunnen genieten.”

Het optreden vindt vanavond (vrijdag 4 januari) plaats in de kleine zaal van de PX, wat volgens Klein voor een meer intieme sfeer zorgt. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Om 20.30 begint de band met spelen en de entree is gratis. Henk Mühren sluit af: ,,Ik zou komen als ik u was. Hiervan krijg je geen spijt.”