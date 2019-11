Banketbakkers klaar voor de komst van de Sint

Komend weekend begint weer de Sinterklaastijd. De spannende weken komen er dus weer aan voor de kinderen. Zodra Sint Nicolaas in het land is mogen de kinderen hun schoentjes zetten. Voor de banketbakkers in Edam-Volendam breken dan drukke tijden aan.

De banketbakkers zijn er weer klaar voor. Voor de NIVO maakten we het jaarlijkse rondje langs de banketbakkers in Volendam: Gutter (in de Stient), Bakker Koning (in de Plutostraat), Van Pooij (met drie shops in De Stient, in Dirk van den Broek en op de Julianaweg), De Nieuwe Bakkerij 2IN1 (in de Zeestraat), J.M. Sier (in de Van Baarstraat) en Zwarthoed (op de Meerzijde).

Voor de Sintlekkernijen kan men niet om “nee” komen want het assortiment is weer ongekend met ambachtelijk bereidde Sint-lekkernijen.