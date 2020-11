Banketbakkers zijn klaar voor komst Sint

Komend weekend begint weer de Sinterklaastijd. De spannende weken komen er dus weer aan voor de kinderen. Vanwege het Coronavirus is het toch wel een ‘vreemde’ tijd. Zaterdag is de intocht van de Sint in Nederland op een nog geheime locatie.

Er zijn dit jaar helaas geen intochten in Edam, Volendam en Oosthuizen. Maar zondag is er wel op de LOVE-TV om 17.30 uur een live-uitzending als de Goedheiligman in onze gemeente arriveert. Zodra Sint Nicolaas in het land is mogen de kinderen hun schoentjes zetten. Drukke tijden breken weer aan voor de banketbakkers in Edam-Volendam.

Op ambachtelijke wijze worden de lekkerste Sinterklaaslekkernijen bereid. In de bakkerijwinkels zijn de sliktafels weer opgesteld en in de schappen kan men de mooi opgemaakte Sintspecialiteiten zien.