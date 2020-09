Barbecue voor rioolaanleggers en stratenmakers

Vorige week werden medewerkers van aannemingsbedrijf Sturm en stratenmakers van Marco van der Gracht culinair verwend. Op de rozetten van de Schoklandstraat, Reigerstraat en Torenvalkstraat wordt een nieuw riool aangelegd.

Hier wordt al enkele maanden aan gewerkt en in de stegen zijn de rioolbuizen al vervangen. Ook het straatwerk wordt nu eindelijk opgeknapt in deze woonwijk en met name de Urkerstraat, waar het echt hobbel-de-bobbel is. Een vluchteling uit Syrië, die hier woont, is zéér onder de indruk van het werk dat hier verricht wordt.

Uit dank bood hij de mannen vrijdag een barbecue aan. Tijdens de lunchpauze werden broodjes kebab bereid. De geste van de man uit Syrië werd bijzonder op prijs gesteld.