Bedakkertjesverkoop in het Nicolaashof

Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur was er een stand in de recreatieruimte van het Sint Nicolaashof. Hier vond de verkoop plaats van “oude” Bedakkertjes. Sinds 2012 verschijnt vier keer per jaar dit blad in een oplage (van nu) 1.000 stuks.

In de Bedakkertjes staan vele foto’s van oud Volendam met zeer interessante artikelen, waarin o.a. de bewoners uit het verleden van verschillende straten worden behandeld. Tijdens de verkoop in het Nicolaashof werden er rond de 100 “oude” Bedakkertjes verkocht.

Er zijn in de loop der jaren 30 verschillende edities uitgegeven, waarvan enkele uitverkocht zijn. Voor 2,50 euro per stuk of 5 voor 10 euro werden de Bedakkertjes te koop aangeboden en veel belangstellenden bladerden in de boekjes die op de tafel uitgestald lagen.