Bedevaart naar Maria van het Water

Afgelopen zaterdag vond er weer een bedevaart plaats van pelgrims uit Zeeland en België naar de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Met een grote bus en auto’s waren de bedevaartgangers naar Volendam gereden. Bij de Mariakapel was een grote tent geplaatst.

De hele nacht en een groot deel van de ochtend had het geregeld. Toen de pelgrims arriveerden was het gelukkig droog. Eerst konden de pelgrims koffie drinken en in gesprek gaan met de zieneres Hille Kok.

Om 12.00 uur arriveerde de priester Jose Alfredo uit Maldegem. Er werd in de tent een H. Mis opgedragen en daarna was er gelegenheid om te biechten. Na de processie begaven de pelgrims zich rond de Mariakapel, waar de Rozenkrans gebeden werd en verschillende intenties voorgelezen werden.