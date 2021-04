Update

Bedrijfspand in Dieselstraat in de as gelegd

Woensdagavond rond 21.15 uur is door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in het bedrijfspand van Korff Dakwerken in de Dieselstraat 5. Via social media kwamen er als snel vele filmpjes voorbij met metershoge vlammen.

De brandweer was snel ter plaatse en met hulp van omliggende korpsen werden de belendende panden nat gehouden, zodat erger werd voorkomen. Gelukkig stond er nauwelijks wind, zodat de vlammen niet overwaaiden naar de andere bedrijfspanden. Vanaf verschillende kanten werd er met man en macht geblust.

Uit de naastgelegen panden werden snel spullen gehaald omdat er gevaar was dat de brand over zou slaan. Schilderijen uit de collecte van de familie Schilder (Madoet), die opgeslagen lagen bij Podobrace, werden naar buiten gehaald. Bij VCV werden drie vloerenspuitwagens uit het pand gereden. Ook werd huisraad uit een hoekwoning-kantoor gehaald met hulp van omstanders. Uit de opslagloods van Nicodemus Uitvaartverzorging werden eveneens snel spullen in veiligheid gebracht.

De brandweerlieden leverden een topprestatie en verdienen een groot compliment dat ze de brand onder controle kregen rond 22.30 uur. Donderdagmorgen waren de experts al vroeg aanwezig om de uiteindelijke schade op te nemen. Het bedrijfspand van Korff is compleet in de as gelegd en de belendende panden hebben zichtbare brandschade. Er waren gelukkig geen gewonden bij deze grote uitslaande brand.