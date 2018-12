Bedrijfsunits aan Julianaweg zijn eindelijk klaar

Stratenmaker Dave Buijs was maandag en dinsdag volop aan het bestraten op de Julianaweg, nabij de acht bedrijfsunits die gebouwd zijn door KBRT Bouw. Reeds voor de bouwvak waren de units gereed, maar de oplevering moest uitgesteld worden. Het wachten was namelijk op de Nutsbedrijven, die de nodige leidingen voor de stroomvoorziening, etc. moesten aanleggen.