Beeld Sinterklaas geplaatst bij Sint Nicolaashof-tuin

De laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet van de inrichting van de Sint Nicolaashof-tuin naast de entree van verpleeghuis Gouwzee. Vorige week zijn de struiken geplant, graszoden gelegd en twee grote houten bakken in de tuin geplaatst waarin de bewoners bloemen en kruiden kunnen kweken.

Bij de fraaie groene tuin is maandag een groot bronzen beeld van Sint Nicolaas geplaatst op een betonnen ondergrond. Dit beeld is weer gemaakt door de beeldhoudster Jans van Baarsen. Een jaar heeft zij eraan gewerkt en het resultaat is verbluffend mooi geworden.

Met een heftruck werd het 200 kilo wegende Sint Nicolaasbeeld op zijn plaats gehesen door medewerkers van Van Dijk Bouw. Het beeld is tijdelijk in plastic verpakt, want de officiële onthulling zal plaatsvinden op zaterdag 2 november.