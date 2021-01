Zorgcirkel-directeur na ‘pittige’ afgelopen tijd:

‘Begin vaccinaties hoopvolle stap’

Medewerkers van De Zorgcirkel kunnen vanaf komende vrijdag terecht voor een vaccinatie. De uitnodigingen waarmee het zorgpersoneel zich kan opgeven zijn de deur uit. Het begin van de inentingen is een welkome stap voor de verpleeghuizen. De werkdruk is er mede hoog vanwege het aanzienlijke aantal medewerkers dat tijdelijk uitvalt door ziekte. In de Nivo beantwoordt Zorgcirkel-directeur Gina Sombroek vragen over de vaccinatiecampagne en over hoe de organisatie de afgelopen tijd is doorgekomen.

Door Laurens Tol





Hoe kunnen zorgmedewerkers in aanmerking komen voor een inenting?

,,Begin vorige week zijn de uitnodigingen de deur uitgegaan. Daarmee kan het hele zorgpersoneel bij de GGD een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Dus ook de thuiszorgmedewerkers en huishoudelijke hulp. Vanaf 17 januari kunnen deze mensen worden ingeënt. Ons personeel kan in sporthal De Beuk in Purmerend terecht. Maar als iemand toevallig dichter bij bijvoorbeeld Alkmaar woont, kan diegene ook daar worden gevaccineerd.”

Heb je een idee hoe de vaccinatiecampagne leeft onder het personeel?

,,In het begin was men nog wat afwachtend. Nu heb ik de indruk dat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat het goed is om je te laten vaccineren. De meerderheid wil er dan ook aan meedoen. We werken hier natuurlijk de hele dag met mondkapjes. Als er een corona-uitbraak is, moeten medewerkers zelfs helemaal in volle bepakking. Het valt niet mee om daar de hele dag in te werken. Iedereen wil dus erg graag terug naar het ‘normale’ leven. Dat is dus zeker iets dat meespeelt. Daarbij zijn de mensen met wie wij werken kwetsbaar. Je beschermt jezelf met zo’n vaccinatie, maar ook degenen met wie je werkt en je familieleden thuis.”

Mogen de mondkapjes in de zorgcentra af bij de mensen die al zijn gevaccineerd?

,,Dat is nog wel een lastig punt. Je weet in het begin natuurlijk nog niet wie wel ingeënt is en wie niet. Het is nog de vraag hoe we daarmee om kunnen gaan. Als straks negentig procent van het personeel is gevaccineerd, zou je iets kunnen veranderen, maar dat weet ik nu nog niet. Het vaccineren is in ieder geval wel een belangrijke stap om weer te komen tot normalere werk- en leefomstandigheden.”

Wat vind je ervan dat zorgpersoneel als eerste aan de beurt is?

,,Dat vind ik erg goed. De ziekenhuizen lieten kortgeleden al een noodroep horen over hun situatie en wij hebben met hetzelfde te maken. Namelijk dat er best veel uitval is van medewerkers. Veel van hen worden ziek en de druk op het zorgpersoneel is erg hoog. Dit is al lang zo. Gelukkig worden moeilijke situaties steeds weer opgelost. Het mooie is dat iedereen voor elkaar klaarstaat. De mensen zetten echt hun schouders eronder. Maar als je op een gegeven moment te veel uitval hebt, dan gaat het gewoon niet meer. Dan krijg je de bezetting niet meer rond. In onze sector is dat zeker ook aan de orde. Als er een paar zieken zijn, heb je echt een groot probleem. Want er is al een tekort aan zorgpersoneel. Daarom is het goed dat wij voorrang krijgen bij het vaccineren.”

Hoe is de coronatijd tot nu toe verlopen voor De Zorgcirkel?

,,Het is best pittig geweest. Het begon al met de tijdelijke sluiting van de gebouwen, die veel langer duurde dan we gedacht hadden. Algemeen bekend is dat dit een toestand was. Mensen konden niet op bezoek komen en dat was echt niet fijn. En ook sinds bezoek gelukkig weer mogelijk is, proberen we het virus natuurlijk zoveel mogelijk buiten onze verpleeghuizen en de thuiszorg te houden. Toch kun je het niet voorkomen dat er soms toch een besmetting is. In De Meermin hebben we het een paar keer meegemaakt dat er een flinke uitbraak was. Tijdens de eerste golf en recentelijk weer. Mensen die besmet zijn, worden apart gehouden van andere bewoners. Dit werd nog extra spannend, omdat het net voor de verhuizing van bewoners naar het nieuwe centrum ‘Friese Vlaak’ gebeurde. Gelukkig was het op tijd weer over, zodat deze mensen toch zijn verhuisd.”

Hoezeer kijken jullie uit naar het einde van de coronapandemie?

,,Wij kijken daar erg naar uit. En alles dat daar aan bij kan dragen, omarmen we. De vaccinaties dus ook, die zijn zeer welkom. Ik laat mezelf eveneens binnenkort inenten. Dat we met vaccineren beginnen is een belangrijke en hoopvolle stap.”

Kort na dit interview werd meer bekend over het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen. Zij of hun wettelijk vertegenwoordiger ontvangen deze week allemaal een brief van ons over het vaccineren.