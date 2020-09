Behandelcentrum ondergaat een volledige upgrade

Het pand aan de Heideweg, waarin o.a. het Behandelcentrum van het Dijklander Ziekenhuis, de huisartsenpraktijken van dr. Iflé en Ridha en de apotheek gevestigd zijn, ondergaat momenteel een grondige verbouwing en upgrade.

Het pand is in december 2019 door investeerders aangekocht en wordt beheerd door Heidi Konter en Liza Smit-Sier van Helder in Vastgoed. Het pand stond voor een groot deel leeg en ondergaat nu van onder tot boven een totale renovatie. Het gehele pand is nu ingevuld met bestaande en nieuwe huurders.

Uniek aan het pand is dat de verbouwing in nauwe samenwerking tussen de huurders en Helder in Vastgoed wordt uitgevoerd. Deze grootscheepse verbouwing is al in de afwerkfase gekomen. Het komt er allemaal geweldig mooi uit te zien.