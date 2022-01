Beleggingscolumn

Beleggen in 2022 verstandig?

Het jaar 2021 was een goed jaar voor beleggers. Aandelenkoersen profiteerden van de sterk aantrekkende economische groei. Vooruitblikken op 2022 is natuurlijk lastig. Toch doe ik in deze column een poging. Is het verstandig om in 2022 te starten met beleggen?

Rente blijft laag

De spaarrente is nog steeds erg laag. Je krijgt dus nauwelijks rente bij de bank. Door inflatie (die de afgelopen tijd flink is opgelopen) neemt de waarde van je geld ook nog eens af. Men verwacht niet dat de rente in 2022 sterk gaat oplopen. De Europese centrale bank is wel voornemens om de rente te verhogen, maar de verwachting is dat zij dit pas in 2023 met kleine stapjes gaan doen. Beleggen blijft dus een goed alternatief.

Economische groei

De exacte cijfers zijn nog niet gepubliceerd, maar verwacht wordt dat de wereldwijde economische groei in 2021 op bijna 6% uitkomt. Bedrijven wereldwijd profiteerden flink van deze groei. De winstgroei van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven komt in 2021 waarschijnlijk uit op een reusachtige 45%. Voor 2022 verwachten analisten opnieuw een positieve wereldwijde economische groei. Dit biedt opnieuw goede vooruitzichten voor bedrijven en daarmee dus de koersen van aandelen.

Aandelen

De meeste beursanalisten en experts zien aandelen nog steeds als de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Omdat het altijd moeilijk te voorspellen is welke aandelen het goed gaan doen, is het verstandig om goed te spreiden. Dat doe je niet alleen over regio’s maar ook over aandelen uit verschillende sectoren. Denk aan aandelen uit de technologiesector, gezondheidssector en de financiële sector. Bij Axento beleggen we wereldwijd gespreid in ruim 1.000 verschillende aandelen. Zo spreiden we het risico en is de kans kleiner dat je beleggingen in één keer veel minder waard worden.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is een trend die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Bij Axento zijn alle fondsen waar we in beleggen duurzaam. Dit heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan bovengemiddeld hoge rendementen. Ook voor 2022 verwachten we dat deze trend zich voortzet. De druk op bedrijven om zich aan te passen en duurzaam te ondernemen wordt steeds groter. We verwachten dat onze duurzame beleggingsportefeuille hier opnieuw van kan profiteren.

Starten met beleggen

Overweeg je om te starten met beleggen? Bij Axento maken we beleggen eenvoudig. Samen bepalen we vooraf hoeveel risico je wilt lopen en welk rendement je mag verwachten. Vervolgens nemen wij het beleggen en alles daaromheen uit handen.

