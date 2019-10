Column

Beleggen voor je pensioen is broodnodig

Pensioen lijkt voor veel mensen nog ver weg. Toch is het belangrijk om er zo snel mogelijk aandacht aan te besteden. In deze column leg ik uit waarom je niet vroeg genoeg kunt beginnen met pensioen opbouwen en waarom beleggen voor je pensioen broodnodig is.

Soorten pensioen

Elke werkende Nederlander bouwt standaard een stukje pensioen op. Je hebt als inwoner van ons land namelijk recht op een AOW-uitkering. Echter, voor de meeste mensen is alleen AOW niet genoeg. Daarom bouw je als werknemer vaak nog aanvullend pensioen op. Een deel van je inkomen wordt door je werkgever meestal automatisch opzij gezet voor later. Vaak in een collectieve pensioenregeling en soms via een individuele pensioenregeling. Werk je als zelfstandige, zoals een zzp’er, dan moet je zelf voor je aanvullende pensioen zorgen. Voor deze groep mensen is het van levensbelang om zo vroeg mogelijk te starten met pensioenopbouw.

Hoe eerder, hoe beter

Met pensioenopbouw kun je beter niet te lang wachten. Stel, je wilt op je 67ste € 400.000-,- opgebouwd hebben. Dit bedrag is goed voor € 1.667,-- netto per maand, gedurende 20 jaar als je met pensioen gaat. Als je er voor kiest om te gaan sparen, moet je vanaf je 20ste ruim € 625,-- per maand opzij zetten. Dat is voor sommigen al een flink bedrag. Als je pas op je 40ste begint met sparen, moet je maar liefst € 1.150,-- per maand opzij leggen om tot het gewenste bedrag van € 400.000,-- te komen. In bovenstaande voorbeelden rekenen we met een 0,50% rente per jaar en wordt inflatie buiten beschouwing gelaten.

Beleggen is broodnodig

Wanneer je later dus een goed pensioen wilt hebben, moet je maandelijks flink wat geld opzij zetten én vroeg beginnen. Maar lang niet iedereen kan zomaar zes of zevenhonderd euro per maand missen. Eén manier om het jezelf makkelijker te maken, is door te gaan beleggen. Bij Axento is het verwachte jaarlijks rendement in een offensief beleggingsprofiel ongeveer 5% na aftrek van alle kosten. Streef je door te beleggen naar hetzelfde bedrag van € 400.000,-- op je pensioendatum, dan hoef je vanaf je 20ste maar € 177,-- per maand opzij te leggen. Dat scheelt je bijna € 450,-- per maand! Begin je vanaf je 40ste met beleggen, dan moet je een bedrag van € 585,-- per maand opzij leggen.

Een nadeel van beleggen is natuurlijk het risico. Je weet vooraf – in tegenstelling tot bij sparen – niet precies wat het werkelijke rendement gaat worden en welk bedrag je uiteindelijk overhoudt. Omdat je beleggingshorizon vaak tientallen jaren lang is, is de kans op een positief rendement echter relatief groot. Wil je meer weten over de mogelijkheden van beleggen? Kijk dan eens op www.axento.nl of www.care-is.nl.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

Telefoon: +31 (0)299 720 961

www.care-is.nl