Vrijdag info-avond voor supporters FC Volendam in Jozef

‘Benieuwd naar de plannen van de FC? Dat komt goed uit’

,,Mensen hunkeren naar de nieuwe start”, zegt Johan Bond (boetie). ,,Maar diezelfde supporters zijn ook nieuwsgierig naar de nieuwe plannen en willen worden geïnformeerd”, vult de nieuwe FC-voorzitter Piet Kemper aan. Bond nam daarom het initiatief om de supporters uit te nodigen in De Jozef, vrijdagavond vanaf 19.00 uur, alwaar onder meer de nieuwe trainer Wim Jonk de plannen ontvouwt.

Door Eddy Veerman

Kemper: ,,Een goed initiatief van Johan. Het is goed dat we een presentatie hebben gegeven aan het participatiefonds en dat mensen investeren, maar we moeten ook alle andere mensen, supporters en zzp-ers, enthousiasmeren. We stellen onszelf kwetsbaar op en ik hoop dat vrijdagavond de gedachte bij de toehoorders ontstaat: als deze drie mannen – Wim Jonk, Jasper van Leeuwen en Jan Smit – bij een kop koffie de moeite nemen om uitleg te geven over de plannen – dat is nooit eerder gebeurd – dat dat dermate wordt gewaardeerd, dat mensen denken dan moeten wij ook de moeite nemen om naar het stadion te komen.”

,,Mensen die vrijdagavond hier komen, gaan weer het dorp in met het verhaal. Zo begint de olievlek en dat is de doelstelling.” Bond: ,,FC-volgers hebben de afgelopen jaren allerlei dingen geroepen en nu er verandering is doorgevoerd, moeten ze de club gaan steunen. Waarbij gezegd dat zonder de inzet van het vertrekkende bestuur de club was weggeweest.”

,,Het heeft allemaal tijd nodig, maar als je een clubhart hebt, moet je nu instappen. De sfeer in het stadion moet omhoog.” Kemper: ,,Wanneer is de laatste keer dat je ‘Volledam, Volledam’ in het stadion hoorde vanaf alle tribunes? Dat hoopt Wim ook te bewerkstelligen. Inmiddels zijn we over het aantal seizoenkaarten van vorig seizoen. Vrijdag is er ook een actie met betrekking tot die seizoenkaarten. Onlangs hebben we ook een bijeenkomst gehad met de RKAV, zodat we dezelfde visie nastreven, vanaf het jeugdvoetbal.”

Bond: ,,Door onder meer muziek en voetbal zijn we bekend geworden: die aantrekkingskracht moeten we weer een nieuwe impuls geven, de club moet weer gaan stralen. Zoiets ontstaat ook door passie op het veld, dan gaat het weer leven, dat zie je aan Ajax.”

De club waar Jonk en Van Leeuwen met succes bouwden aan de nieuwe generatie. Bond: ,,We moeten blij zijn dat deze mensen bij Volendam instappen, terwijl ze elders aan de slag hadden gekund.” Kemper: ,,Deze mannen stellen eisen, als het gaat om professionalisme, of het nou gaat om het voetbalgebied, voeding, medisch, krachtgedeelte. Daar heb ik respect voor. Alleen kunnen we niet sneller dan snel. Maar we zijn aan het bouwen.”