Beplanting en bestrating in de Zeestraat

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe inrichting van het Europaplein en de Zeestraat. De bestrating van het Europaplein is enkele weken geleden gereed gekomen en hier zijn twee grote (botter)masten geplaatst met spotlights erop die het plein in de avond en nacht verlichten. Het straatwerk in de Zeestraat voor de rij woningen en het Volendams Museum is voor de helft al gereed gekomen.