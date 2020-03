Bericht van Papiervrijwilligers De Zangertjes

De meeste papiervrijwilligers zijn senioren en ze behoren daardoor tot een risicogroep wat het Coronavirus betreft. Enkele ploegen zijn inmiddels uitgevallen omdat bepaalde vrijwilligers een te groot risico lopen.

Hierdoor is het mogelijk dat op bepaalde adressen het papier en het karton niet meer worden opgehaald. Wij excuseren ons hiervoor maar we verkeren met zijn allen in een overmachtsituatie.

Wilt u meer informatie, bel de papiercoördinator: mobiel 06 51 87 92 01 of mail naar jaapdibbes@quicknet.nl.

In de Oude Kom worden op vrijdagmiddag het papier en het karton voorlopig nog steeds opgehaald.