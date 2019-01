‘Artiesten van hoog niveau komen de kant van Volendam op’

Beroemde Britse muzikant doet PX aan

Hij maakte furore met de band ‘Fairport Convention’, scoorde een wereldhit met ‘Woodstock’ en werkt al geruime tijd met Nederlandse muzikanten. We hebben het over Iain Matthews. Op zaterdag 19 januari doet de Britse musicus de PX aan. Tijdens deze avond speelt hij samen met zijn band ‘Matthews’ Southern Comfort’. Volgens kenners is het bijzonder dat een wereldberoemd muzikant als Matthews in een dorp als Volendam optreedt.

Door Laurens Tol

Volendammer Crelis Kwakman is een muziekkenner. Hij volgt hierin de laatste ontwikkelingen op de voet en heeft zijn vizier voornamelijk gericht op nieuwe muziek in de stijlen blues en americana. Toen de PX aankondigde dat Iain Matthews met zijn band naar Volendam komt voor een concert, hoefde Crelis niet lang na te denken over het kopen van een kaartje.

Hoog niveau

Crelis vertelt: ,,Op 19 januari komen er artiesten van een werkelijk hoog niveau de kant van Volendam op. Iain Matthews is bij veel mensen in het dorp welbekend. Wat men misschien niet weet, is dat zijn bandleden ook allemaal grote namen zijn in de muziekwereld. Het zou zonde zijn voor muziekliefhebbers als zij deze avond missen.”

Nederlands

Matthews speelt al een tijdje samen met Nederlandse muzikanten. Ook in Volendam verschijnt hij met bandleden die afkomstig zijn uit de regio Zuid-Nederland. De Brit heeft zelf eveneens een link met het zuiden van Nederland. Hij is namelijk al jaren woonachtig in het Limburgse Horst. Mede hierdoor is hij in contact gekomen met muzikanten uit ons land.

‘Ik weet zeker dat er veel

mensen zijn die van deze

muziek houden’

Op dit moment werkt Matthews met gitarist/producer BJ Baartmans, toetsenist Bart de Win en singer-songwriter Eric Devries. Samen vormen zij de nieuwe formatie van ‘Matthews’ Southern Comfort’ waarmee in 2018 het album ‘Like a Radio’ werd uitgebracht.

Bandleden

Crelis Kwakman refereerde al aan de goede reputatie van Matthews’ bandleden. ,,Alle leden van de band van Matthews hebben hun sporen inmiddels verdiend. Zo maakte BJ Baartmans een aanzienlijk aantal albums onder zijn naam. Toetsenist Bart de Win is een gerenommeerd sessiemuzikant die met veel verschillende artiesten werkte, onder wie Walt Wilkins, Fay Claassen en JW Roy. De Win is ook een verdienstelijk zanger die zelfs in dit vak doceerde aan verschillende conservatoria.”

Ook Eric Devries is betrokken geweest bij een groot aantal projecten. Als solo-artiest nam hij veel albums op en hij heeft ook gewerkt met verschillende bands en groepen waaronder ‘Songwriters United’.

Onverminderd goed

Volgens Kwakman zijn er veel Volendammers die de muziek van Matthews een warm hart toedragen. ,,Een hoop mensen uit het dorp kennen nog het repertoire uit zijn jonge periode. Matthews is inmiddels in de zeventig, maar zijn stem is nog onverminderd goed. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen om het laatste album ‘Lika a Radio’ eens te beluisteren. Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die van deze muziek houden.”

Matthews’ Southern Comfort is momenteel bezig aan een lange tournee en doet zoals gezegd op 19 januari PX Volendam aan. Deze avond zal de zaal geopend zijn vanaf 19.30 uur. Om 20.30 uur begint het concert. Kaarten kosten €15,- en zijn verkrijgbaar bij het loket of op de website van PX.

Foto: V.l.n.r. Bart de Win, Iain Matthews, Eric Devries en BJ Baartmans.