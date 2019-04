Beroependag voor 270 eerstejaars leerlingen van het Don Bosco College

Woensdag vond weer de jaarlijkse Beroependag plaats van het Don Bosco College. Naast een aantal studielessen krijgen alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 een aantal LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding) activiteiten aangeboden.

De LOB-activiteit van leerjaar 1 is de Beroependag. Leerlingen gaan een dagje meelopen bij een beroepsbeoefenaar. Zij maken kennis met de vaardigheden en werkzaamheden die horen bij dit beroep en ervaren zo of zij dit een leuk beroep vinden. De jongens en meiden voerden tijdens de Beroependag allerlei werkjes uit die door hun ouders of ooms en tantes uitgevoerd worden. De stagelopers kon men in Volendam in vele winkels en bedrijven tegenkomen.