Berry Smit nieuwe trainer RKAV Volendam-zaterdag

Berry Smit wordt komende zomer de nieuwe trainer van RKAV Volendam-zaterdag. De 48 jarige trainer tekende een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar.,, Wij zijn erg blij met de komst van Berry”, aldus voorzitter Vincent Gruwèl.

,,We zijn een club met heel veel jonge talenten die uitgedaagd moeten worden. Een uitvloeisel hiervan is dat wij komend seizoen gaan starten met een JO23 selectie team. De nieuwe trainer zal naast de Zaterdag-1, structureel veelvuldig contact moeten houden met de trainers van de Zaterdag 2, de nieuwe 023 selectie en de 19-1. Om talenten, die moeten doorgroeien, een constante uitdaging te geven. Ook de samenwerking met FC Volendam, waarbij spelers in- en uitstromen, is een proces waarbij Berry nadrukkelijk bij betrokken gaat worden.”

Smit wordt de vervanger van Johan Steur. Momenteel doet de Zaterdag-1 mee om de bovenste plaatsen in de Hoofdklasse.