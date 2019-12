Berry Smit verheugd met trainersjob bij de ‘Rooien’

Berry Smit is vanaf de zomer hoofdtrainer van IJsselmeervogels en gaat aan de bovenkant van de Tweede Divisie werken, daar waar hij nu met Jong FC Volendam aan de onderkant zit. Smit is de eerste trainer uit Volendam die bij de ‘Rooien’ aan de slag gaat. Dick de Boer ging hem voor in Spakenburg, maar werkte als trainer bij de ‘Blauwen’, waar ook een rits van Volendamse spelers op de lijst heeft gestaan.

Door Eddy Veerman

,,Ik weet dat Jaap Molenaar al eens op de schouders is gegaan in de kantine van IJsselmeervogels”, haalt Smit een mooie voetbalanekdote op. ‘Vlugge Japie’ had toen met zijn goals rivaal Spakenburg gevloerd. Smit bezocht de moeder der derby’s, die al weken voorafgaand leeft en zo’n achtduizend toeschouwers trekt, al eens. ,,Dit is de Champions League van het amateurvoetbal, ik ben al heel vaak in Spakenburg geweest en ken er veel mensen. Er hangt een mooie sfeer en er bestaan goede wederzijdse contacten. Spakenburger Bort de Graaf is zelfs hier al jaren sponsor bij RKAV Volendam.”

Bij die laatste club vervulde de Volendammer al eerder een periode lang en ook de laatste jaren een actieve rol in het jeugdvoetbal, zoals hij seizoenen lang trainer was van de Zaterdag-1 en later de Zondag-1. Smit was ook trainer van Jong FC Volendam en assistent van hoofdtrainers als Robert Molenaar en Hans de Koning.

,,De Technische Commissie van de ‘Vogels’ kent mijn achtergrond. Zij willen erg graag meer eigen jeugd laten doorstromen en daar ligt ook mijn passie. Dat kweekte wederzijds enthousiasme tijdens de gesprekken.”

Smit hoopt daarom dat zijn werkwijze – qua voetbalopvatting en het menselijke aspect – tijd krijgt om te worden ingebed in het Spakenburgse. ,,Het zou mooi zijn als we over enkele jaren kunnen stellen dat deze stap het investeren van al die voorgaande jaren waard is geweest. Want je krijgt één opdracht mee: kampioen worden. Maar dat speelt bij andere clubs ook, dus dat wordt gezellig”, lacht Smit.

,,Het absolute pluspunt is dat er tijd is om te inventariseren wat er is qua spelersmateriaal en waar behoefte aan is.” Nog voor de aanstelling van Smit had IJsselmeervogels al enkele spelers vastgelegd, waaronder dorpsgenoot Gerry Vlak.